Найденный в подъезде дома в Батайске енот мешает жильцам спать Бездомного енота нашли в подъезде жилого дома в Батайске

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Бездомный енот поселился в подъезде одного из домов в в районе Северного объезда в Батайске Ростовской области, сообщает Telegram-канал «Ростов № 1». Местные жители жалуются, что зверек хулиганит по ночам и мешает им спать.

Как зверек пробрался в подъезд многоквартирного дома, никто не знает. Жильцы предполагают, что зверек потерялся и ищут его хозяина.

Ранее сообщалось, что вечером 27 января на Пискаревском рынке в Санкт-Петербурге случился пожар на овощебазе. Хотя среди присутствующих никто не пострадал, в одном из задымленных помещений была обнаружена кошка по имени Маруся. Благодаря оперативным действиям, удалось спасти животное.

Напомним, в ноябре в Твери пес по кличке Кусь помог спасти одинокого пенсионера, в квартире которого прорвало трубу с горячей водой. Собака громко залаяла, чем привлекла внимание хозяйки и заставила ее выйти в подъезд. Поняв, что так встревожило Куся, женщина вызвала спасателей, которым удалось проникнуть в аварийную квартиру и спасти мужчину.

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