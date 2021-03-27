Бездомная собака покусала ребёнка в Красноярске

В Красноярске бездомная собака напала на двухлетнего ребёнка. В результате малыш получил травмы лица.
Инцидент произошёл вечером 27 марта. Гулявший с матерью ребёнок решил погладить спящую собаку, а та в ответ покусала его.
По данному факту следователи СКР по Красноярскому краю и республике Хакасия начали проверку. По её результатам будет принято процессуальное решение,
В феврале 2020 года в Красноярске был зафиксирован целый ряд нападений бродячих животных на людей. В некоторых районах города вводился локальный режим ЧС.
Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье по вине собак погибла 11-летняя девочка. Она выгуливала двух собак породы кане-корсо. Животные заигрались с её длинным шарфом и задушили ребёнка. Тело девочки обнаружили соседи.
В середине марта авторы законопроекта, позволяющего региональным властям истреблять бездомных животных в приютах, отозвали его из Госдумы. Глава генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак назвал эту инициативу живодёрской.