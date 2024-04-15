Бездна разверзлась посреди ростовского поля и попала на видео Участок поля провалился под землю рядом с ростовским городом Гуково

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В Ростовской области рядом с городом Гуково загадочным образом появился кратер, соответствующее видео распространилось в соцсетях. Представитель местной администрации подтвердил информацию об инциденте в разговоре с РИА Новости, уточнив, что он произошел в Красносулинском районе.

Работенка у меня сегодня всем на зависть. Она (дыра. — NEWS.ru) просто на ровном месте. Тут ничего не было. Кусок просто под землю ушел, — сообщил очевидец.

Представитель местной администрации рассказал, что инцидент произошел в Гуково-Гнилушевском сельском поселении. По его словам, дыру уже засыпали, никакой опасности для местных жителей нет. По предварительным данным, кратер мог появиться из-за угольной шахты.

Точно сказать, в связи с чем возникло обрушение, нельзя, специалисты определят, — добавил собеседник агентства.

В марте власти Амурской области ввели региональный режим ЧС из-за обвала шахты на руднике Пионер в Зейском округе. На объекте произошло обрушение породы, из-за чего под завалами оказались 13 рабочих.

До этого компания «Покровский рудник» не подтвердила информацию о взрыве на руднике Пионер в Амурской области. В прокуратуре региона проинформировали, что число изолированных от поверхности рабочих может составлять до 15 человек.