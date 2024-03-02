«Без всяких госпрограмм»: Коц о переезде жен мобилизованных в Донбасс Коц: жены мобилизованных переезжают за мужьями в Донбасс

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Жены мобилизованных переезжают в Донбасс, чтобы быть ближе к мужьям, рассказал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. По его словам, некоторые называют свой переезд временным, другие планируют надолго закрепиться на новом месте.

Бросить все и переехать из Сибири в Донбасс? Легко! Для них это абсолютно естественно и геройством они это не считают. Без всяких госпрограмм, без какой-либо экономической поддержки, — написал военкор.

Коц отметил, что сегодня снимать жилье в Донбассе выходит недешево. По его информации, скромная однокомнатная квартира обойдется примерно в пять тысяч рублей за сутки. При этом, если повезет, по его словам, можно найти «однушку» за 30 тысяч рублей в месяц.

В Донбассе приходится ко многому привыкать, учитывая обветшалый фонд ЖКХ и невзрачность промышленных городков, отметил журналист. В ДНР не всегда хватает средств на детские площадки, ремонт школ и детских садов, добавил он. Продукты зачастую приходится покупать на рынке, а вместо развлекательных центров — спортивные секции.

Но все это компенсируется близостью к любимому человеку, за которым русская женщина готова ехать хоть на край света. При этом есть опасность, что мужа перебросят на другое направление, и нет никакой ясности, сколько придется жить новой жизнью, — признал Коц.

Ранее военкор рассказал, что в Великобритании стремительно растет число бездомных среди украинских беженцев. По его словам, такая участь постигла не менее 15 тысяч человек, что составляет порядка 7,5% от общего числа переселенцев с Украины.