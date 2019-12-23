https://static.news.ru/photo/e3c57f5e-2553-11ea-93e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бетоновоз врезался в дом и легковой автомобиль, после чего съехал в Неву в Санкт-Петербурге. В настоящее время спасатели занимаются поиском водителя, его судьба неизвестна.

В настоящий момент автомобиль зафиксирован в районе дома номер 98 по Малоохтинскому проспекту на расстоянии около 25 м от берега. На место направлены силы и средства для подъёма автомобиля с помощью автокрана и лебёдки, — передаёт сообщение ГИБДД ТАСС.

Информации о пострадавших нет.

Как ранее писал NEWS.ru, три человека, в том числе двое детей, получили травмы в аварии в Зеленограде. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль.