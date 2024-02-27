Бетонные плиты выпали из ехавшего грузовика и убили двух человек Два человека погибли при падении плит с грузовика на встречные машины в Приморье

С ехавшей фуры в Приморье упали железобетонные плиты прямо на движущиеся по встречной полосе машины, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя региональной прокуратуры. В результате происшествия погибли два человека.

Трагедия произошла в Анучинском районе на 91-м км автодороги Осиновка – Рудная Пристань. Повреждения получили автомобили Niva, Toyota Allion и Honda Shattle. Изначально сообщалось об одном погибшем и троих пострадавших, однако позже стало известно, что женщина скончалась от травм в больнице.

Ранее на трассе Екатеринбург — Серов произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля. У большегруза на полном ходу отлетело колесо в движущийся по встречной полосе Ford, пострадал один человек. По словам очевидцев, находившийся в легковом автомобиле человек отделался царапинами.

До этого на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов у грузовика МАЗ во время движения отсоединилось колесо, которое отлетело в 36-летнего мужчину и 20-летнюю девушку, стоявших на обочине. Пострадавшую поместили в реанимационное отделение. Несколько дней она провела в коме и скончалась 19 февраля, не приходя в сознание.