Опубликовано видео, где россиянин кормит с рук медведя на трассе Житель Хабаровского края покормил проходившего у трассы медведя

Фото: Michaela Walch/imagebroker.com/Global Look Press

Житель Хабаровского края покормил медведя, который оказался вблизи трассы. Судя по видео, опубликованном в Telegram-канале RT, зверя устроил неожиданный гостинец. Взяв его в зубы, медведь убежал прочь, не тронув человека.

О необычной встрече человека и медведя стало известно от очевидцев, которые сняли инцидент на видео. Авторы ролика, судя по всему, опасались за жизнь бесстрашного мужчины. Пока тот доставал из салона машины еду, медведь ходил вокруг и настороженно обнюхивал незнакомца. Затем мужчина положил что-то на землю. Медведь быстро подхватил еду и скрылся среди деревьев и кустарников.

Ранее также сообщалось, что в Приморском крае люди стали чаще сталкиваться с тиграми. Причиной тому стало сильное наводнение, заставившее животных покинуть леса. Хищников встречали уже в Надеждинском и Уссурийском районах. Одного тигра заметила семейная пара с ребенком, проезжая на машине.

Случаев нападения не фиксировалось, однако в июле исхудавший тигр набросился на собаку в приморском селе Раздольном. Хозяин не смог спасти своего питомца, тигр утащил его в неизвестном направлении. Предполагается, что тигр вышел к людям из-за отсутствия еды в лесу.