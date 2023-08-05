Беспризорный мальчик покрыл петербуржца русофобным матом и попал в полицию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей поместили беспризорного мальчика, который обматерил прохожего на набережной канала Грибоедова, сообщает Telegram-канал пресс-службы городских судов. Ребенок проживает с отцом, но тот уехал в другой город, поэтому по решению суда десятилетний Иброхим Сангбоев проведет в учреждении при МВД до 30 суток, пока его не заберет законный представитель.

4 августа 2023 года в 17:30 в 2 о/а УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга был доставлен несовершеннолетний Сангбоев, 2013 года рождения, который 3 августа в 15:00 у дома 64 по набережной канала Грибоедова совершил мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, а именно — выражался грубой нецензурной бранью на улице в месте массового скопления граждан, чем демонстративно нарушал общественный порядок, — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Как пишет «Фонтанка», накануне в соцсетях распространилось видео, на котором мальчик, предположительно, из семьи иностранца, на русском языке покрывал автора ролика русофобным матом. По данным издания, ребенок ополчился на местного жителя, сделавшему ему замечание за разбитые бутылки, которые тот метал прямо на набережной. Тот предупреждал юнца, что отправит видео в полицию.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», в полиции установили, что мать ребенка проживает в Таджикистане, а отец уехал в Москву.

Ранее в Петербурге задержали 55-летнего мигранта по подозрению в изнасиловании 16-летней школьницы. Подозреваемый является уроженцем Узбекистана, также выяснилось, что ранее он уже был неоднократно судим, в отношении него возбуждено уголовное дело.