Беспомощный человек найден в неотапливаемом доме под Красноярском

https://static.news.ru/photo/72ffc322-62df-11eb-a810-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции обнаружили в посёлке Орловка Красноярского края мужчину, который во время морозов на протяжении нескольких дней находился в неотапливаемом доме и не мог выбраться наружу из-за болезни.

По данным пресс-службы главка МВД по региону, в полицию поступил звонок от жителя посёлка, который сообщил, что уже четыре дня не видел своего соседа, печь в доме не топится, а следов на снегу нет. Прибывшие на место представители правоохранительных органов нашли мужчину, находившегося в доме при минусовой температуре.

Полицейские выяснили, что хозяин дома проживает один, а из-за проблем со здоровьем в последнее время не может передвигаться самостоятельно. Мужчина был истощён, — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что 57-летний местный житель был передан врачам.

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