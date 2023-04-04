Бесполетная зона для дронов расширилась до Московской области В Тверской области ввели запрет на использование беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Тверской области вводится запрет на использование беспилотников независимо от их массы, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. По его словам, которые приводятся на сайте регионального правительства, ограничение с целью усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности введено до 15 мая 2023 года. Отмечается, что подобные меры также установлены в Орловской, Тульской и Ярославской областях.

Это касается всех беспилотных летательных аппаратов, в том числе самых маленьких. Пока запрет установлен до 15 мая, далее проведем анализ. <...> Есть установленный порядок регистрационных действий, который теперь необходимо соблюдать, — говорится в сообщении.

26 марта в Киреевске Тульской области прогремел взрыв, вблизи жилого дома упал украинский Ту-141 «Стриж». В ЕДДС по Киреевскому району сообщали, что в результате пострадали парень и девушка 2004 и 2006 годов рождения, они получили осколочные ранения.

В облздраве Тульской области добавили, что третий пострадавший обратился в медучреждение самостоятельно, в приемном отделении Киреевской ЦРБ рассказали, что жителя не будут госпитализировать, поскольку у него только ссадины и нет ранений.