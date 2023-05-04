Беспилотной «акуле» «снесли пасть» под Белгородом Mash: в Белгородской области сбили беспилотник ВСУ Shark

Фото: Министерство обороны Украины

Разведывательный беспилотник Shark

Telegram-канал Mash сообщает, что в Белгородской области сбили разведывательный беспилотник ВСУ Shark. По информации канала, он пролетел около 5,5 км над Россией, после чего упал в поле. В Сети были опубликованы кадры с обломками дрона. Минобороны России и местные власти эту информацию не подтверждали.

По данным Mash, специалисты не нашли взрывчатки у беспилотника Shark, однако обратили внимание на то, что он был оснащен камерой с 30-кратным увеличением. Такие дроны используются для разведки и корректировки ударов, в том числе для HIMARS.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летевший в небе над регионом. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Воронежский глава взял ситуацию с дроном под контроль.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник-камикадзе атаковал водонапорную башню недалеко от села Вязовое в Белгородской области. По данным источника канала, украинский беспилотник врезался в башню, расположенную на территории местного свинокомплекса. Минобороны России не комментировало данную информацию.