Беспилотники ВСУ второй раз за ночь попытались атаковать Курскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Украиские беспилотники второй раз за ночь попытались атаковать территорию Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, два вражеских дрона были уничтожены силами ПВО.

25 сентября около 23.00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области, — говорится в заявлении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 25 сентября пытались атаковать территорию Курской области беспилотниками самолетного типа. Оба БПЛА были сбиты в небе средствами ПВО.

Недавно стало известно, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника в небе над Черным морем. По данным Министерства обороны России, все дроны самолетного типа, которые Киев планировал использовать для террористической атаки на Крым, были уничтожены. В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом сбили два дрона. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Глава региона выразил благодарность российским военным за защиту.