Беспилотники ВСУ третий раз за ночь пытались атаковать российский регион МО РФ: средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Инцидент произошел утром в воскресенье, 10 марта, около 06:40 мск. Данный эпизод стал третьей попыткой ВСУ атаковать регион с помощью дронов, начиная с вечера субботы.

Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

При этом в Минобороны отмечали, что в течение ночи над территорией региона отражены несколько попыток украинской армии совершить теракт с помощью БПЛА самолетного типа. В ведомстве рассказали об уничтожении двух дронов ВСУ.

Кроме того, сообщение об уничтожении беспилотника Вооруженных сил Украины над Белгородской областью появилось вечером в субботу, 9 марта, около 22:00 мск. По информации Минобороны, дрон был поражен дежурными средствами ПВО.

Также сообщалось, что двое несовершеннолетних детей и мужчина пострадали при обстреле ВСУ Донецка. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, отметили, что ранения получили две девочки 2010 и 2009 годов рождения.