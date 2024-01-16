Беспилотники ВСУ пытались атаковать Воронеж: что известно о последствиях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 16 января российские военные отразили атаку беспилотников над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев. В городе ввели режим ЧС. Что известно о последствиях атаки и где гремели взрывы на Украине — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаке БПЛА на Воронеж

Александр Гусев указал, что в одном из многоквартирных домов произошло возгорание на балконе, оно было ликвидировано. Кроме того, в двух домах и ряде частных построек выбиты окна. На месте происшествия работают оперативные службы. Губернатор пообещал уточнить число и характеристики повреждений имущества после поквартирного обхода, а также оказать всем гражданам помощь в кратчайшие сроки.

По данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских БПЛА над территорией Воронежской области. По информации ведомства, аппараты были запущены Вооруженными силами Украины для атаки на российские объекты.

«С 01:50 до 02:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.

Позже Александр Гусев заявил, что в результате попытки атаки беспилотных летательных аппаратов на Воронеж ребенку потребовалась медицинская помощь. По его словам, причиной инцидента стал обломок БПЛА, залетевший в квартиру.

«Как уточнили коллеги из МЧС, в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА, медицинская помощь понадобилась ребенку. У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи», — заявил губернатор.

Он добавил, что медицинскую помощь пострадавшей оказали на месте. Госпитализация не потребовалась.

Какая сейчас ситуация в Воронеже

В Воронеже ввели режим ЧС после атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр города Вадим Кистенин. По его словам, такая мера была принята для оперативности принятия решений в рамках работы комиссии по оценке ущерба в доме, в который попали обломки БПЛА.

«По пострадавшему дому и по соседним, как и по территории, отработает комиссия по оценке ущерба — и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городской ЧС», — рассказал Кистенин.

Он добавил, что дом осмотрен, все инженерные системы там оказались в рабочем состоянии. В настоящее время производится подсчет окон, требующих замены. При этом Кистенин уточнил, что жильцы пострадавшего дома были эвакуированы, их временно разместили в школе для обогрева. Мэр призвал горожан «не мешать, не подходить к обломкам и осколкам».

Где гремели взрывы на Украине

Взрывы гремели в Харьковской области на востоке Украины, сообщало издание «Страна.ua». По его информации, инцидент произошел в районе города Волчанск. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в Харьковской области действовала воздушная тревога.

Также «Страна.ua» привела данные о взрывах в Херсоне. Подробности происшествия неизвестны.

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