Беспилотники ВСУ пытались атаковать два российских региона Минобороны РФ: семь дронов уничтожили над Курской и Белгородской областями

Фото: МО РФ

Семь беспилотников Вооруженных сил Украины в ночь на понедельник, 20 мая, пытались атаковать два региона России, сообщили в пресс-службе Минобороны. Речь идет о Белгородской и Курской областях.

Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено семь украинских БПЛА, из которых: пять — над территорией Белгородской области, два — над территорией Курской области, — сказано в публикации.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что два беспилотника ВСУ были уничтожены средствами ПВО над Обоянским районом. По его словам, атака была пресечена в ночь на 20 мая.

При этом в результате атаки дрона-камикадзе на Белгородскую область загорелся храм Сергия Радонежского 1846 года постройки. Согласно известной на тот момент информации, вспыхнула кровля здания. Также два мирных жителя пострадали от осколочных ранений в результате атаки беспилотников ВСУ на село Петровка.

До этого Минобороны России сообщало об атаке украинских войск сразу на несколько регионов страны в ночь с 18 на 19 мая. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник над Крымом. Еще три дрона нейтрализовали над Белгородской областью и 57 — над Краснодарским краем.