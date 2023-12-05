Беспилотники ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Крыму Baza: два дрона ВСУ сбиты при попытке атаки нефтебазы в Крыму

Фото: МО Украины

Telegram-канал Baza сообщает, что два украинских беспилотника были сбиты при попытке атаковать нефтебазу в Крыму. Пресс-служба Минобороны России подтвердила информацию об уничтожении БПЛА, не уточнив, куда они были нацелены.

По данным канала, дроны самолетного типа пытались атаковать Морской нефтяной терминал рано утром. Первый из них взорвался в воздухе, и на территорию нефтебазы упали только его обломки. Второй БПЛА рухнул примерно в 70 метрах от одного из резервуаров. По информации Baza, пострадавших в результате атаки нет.

В Минобороны России уточнили, что утром 5 декабря средствами ПВО уничтожены четыре беспилотника ВСУ и еще два перехвачены над акваторией Азовского моря. Минувшей ночью в регионе были сбиты 22 дрона и перехвачены еще 13.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что безэкипажный катер ВСУ со взрывчаткой на борту был найден на берегу Черного моря неподалеку от села Молочного Сакского района в Крыму. По данным канала, его обнаружили местные жители, которые сообщили об этом властям. Канал предположил, что катер был обезврежен средствами РЭБ, после чего его вынесло на пляж. Министерство обороны РФ эту информацию пока не комментировало.