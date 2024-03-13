Беспилотники ВСУ нацелились на еще один регион России Губернатор Голубев: в Ростовской области уничтожены три беспилотника

Фото: МО РФ

Беспилотники Вооруженных сил Украины попытались утром 13 марта атаковать Ростовскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев. По его данным, системами радиоэлектронной борьбы уничтожили три дрона на подлете к Новошахтинску.

Сегодня утром дежурными системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску уничтожено 3 БПЛА. Последствия на земле уточняются дежурными службами, — уточнил глава региона.

Также утром 13 марта четыре беспилотника ВСУ атаковали территорию рязанского нефтезавода. По данным оперативных служб, атака длилась в течение 50 минут — с 06:35 до 07:24. На заводе загорелись две установки для переработки нефтепродуктов на площади 175 квадратных метров. Также представитель экстренных служб подтвердил информацию о двух пострадавших. По его словам, они находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет.

Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород атаковали два украинских беспилотника самолетного типа, один из которых влетел в многоквартирный жилой дом. По словам губернатора, никто из жильцов не пострадал, однако в доме повыбивало стекла. Второй беспилотник рухнул в реку, уточнил глава региона.