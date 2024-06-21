Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта в Адыгее Кумпилов: частный дом поврежден в Адыгее при падении сбитого беспилотника ВСУ

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Частный дом поврежден в поселке городского типа Яблоновский в Адыгее при падении сбитого беспилотника, пострадавших нет, сообщил глава республики Мурат Кумпилов своем Telegram-канале. Еще два дрона пытались атаковать аул Козет и поселок Новый в Тахтамукайском районе. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ночью в нашей республике вновь были зафиксированы прилеты БПЛА в Тахтамукайском районе — в ауле Козет, поселке Новом и пгт Яблоновском. Из разрушений — поврежденная кровля частного дома в Яблоновском. Обязательно окажем семье помощь — соответствующее поручение дано главе района, — написал он.

Минобороны России ранее сообщило, что дежурными средствами ПВО над российской территорией в ночь на 21 июня уничтожены 114 украинских беспилотников самолетного типа. Наиболее массированная атака шла на Крым, там перехвачено 70 БПЛА. Еще 43 дрона сбиты над территорией Краснодарского края, граничащего с Адыгеей, и один — над Волгоградской областью. Кроме того, российская авиация уничтожила шесть украинских безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотника погиб сотрудник котельной в Краснодаре. По его словам, семье погибшего окажут всю необходимую помощь и поддержку.