Беспилотники могут атаковать российский регион Мэрия Белгорода объявила об опасности атаки беспилотников

Фото: МО Украины

Над Белгородской областью нависла угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба мэрии Белгорода. Власти призвали жителей города сохранять бдительность.

РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА г. Белгород и Белгородский район. Будьте бдительны, — говорится в сообщении.

Накануне Вооруженные силы Украины снова ударили по объектам на территории Белгородской области, задействовав один беспилотный летательный аппарат самолетного типа, информировали в пресс-службе Минобороны России. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили дрон около 07:40 по московскому времени.

До этого оборонное ведомство известило об атаке украинских войск сразу на несколько регионов страны в ночь с 18 на 19 мая. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник над Крымом. Еще три дрона нейтрализовали над Белгородской областью и 57 — над Краснодарским краем.

Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об еще одной атаке дрона-камикадзе ВСУ на регион. При ударе загорелась кровля храма Сергея Радонежского, возведенного в 1846 году. Два мирных жителя получили осколочные ранения.