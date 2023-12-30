Беспилотники атаковали Брянскую область в пятый раз за сутки Богомаз: средства ПВО уничтожили пять БПЛА над Брянской областью

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

В Брянской области система ПВО сработала в пятый раз за сутки, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, в результате были сбиты пять беспилотных летательных аппаратов.

Над городом Брянском и Брянским районом работает ПВО Министерства обороны РФ. Уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По предварительной информации пострадавших нет, — написал губернатор в 00:21 мск.

Через 20 минут он добавил, что над Брянским районом сбили еще три беспилотника. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, уточняется информация о последствиях.

Около 23:00 мск 29 декабря Богомаз сообщил, что российские силы ПВО в Брянской области уничтожили четвертый за сутки беспилотник Вооруженных сил Украины. По его данным, в результате происшествия никто не пострадал. При этом первый беспилотный аппарат российские силы ПВО сбили в Брянской области около 16:20 мск 29 декабря. Второй БПЛА был перехвачен около 21:00 мск, а третий — чуть менее, чем через час после этого. Это произошло в Навлинском районе региона. По информации губернатора, в результате инцидента никто не пострадал.