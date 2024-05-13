Беспилотник взорвался на парковке предприятия в Белгороде Гладков: в Белгороде повреждены восемь машин при взрыве беспилотника на парковке

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины снова атаковали Белгород, противник задействовал два беспилотника самолетного типа, сообщил в Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, один из дронов упал и сдетонировал на парковке коммерческого предприятия, в результате восемь легковых автомобилей были посечены осколками.

Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа. Один беспилотник упал на территорию парковки коммерческого предприятия с последующей детонацией. В результате взрыва никто не пострадал, осколками посечены восемь легковых автомобилей, — написал Гладков.

Глава Белгородской области добавил, что второй беспилотник упал рядом с многоквартирным жилым домом, однако детонации не произошло. На место происшествия прибыли взрывотехники, они забрали аппарат для обезвреживания. В результате атаки обошлось без пострадавших.

Ранее Гладков сообщил об ударе украинских войск по селу Новостроевка-Вторая. По его словам, при нападении никто из местных жителей не пострадал, однако погиб домашний скот. Кроме того, есть повреждения в двух жилых домовладениях. Точные масштабы нанесенного ущерба будут оценены после обхода всей территории.