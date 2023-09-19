Беспилотник ВСУ уничтожили в небе над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью, заявила в Telegram пресс-служба Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что дрон пытался совершить террористическую атаку. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

19 сентября около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ в Белгородском районе. По его словам, в результате удара пострадавших и разрушений нет. В Минобороны России эту информацию подтвердили. В ведомстве уточнили, что атака беспилотника самолетного типа ВСУ была пресечена около 13:00.

Накануне Гладков сообщил, что средства ПВО сбили три воздушные цели на подлете к городу Шебекино. По его словам, повреждены линии электропередачи. Пострадавших нет.

До этого Гладков рассказал, что украинская армия обстреляла село Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области. По словам губернатора, в результате атаки никто не пострадал. Снарядами ВСУ была повреждена линия электропередачи.