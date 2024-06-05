Беспилотник ВСУ уничтожили на подлете к Воронежу Гусев: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА на подлете к Воронежу

Фото: МО Украины

Российская противовоздушная оборона обнаружила и уничтожила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Воронежу, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александ Гусев. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте был обнаружен и уничтожен БПЛА противника. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Режим опасности БПЛА в регионе не вводился, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подчеркнул, что ВСУ атаковали беспилотниками КамАЗ и легковой автомобиль в районе поселка Первомайский Шебекинского округа. Водитель фуры не пострадал, а находившийся за рулем легковушки мужчина получил осколочные ранения и обратился в больницу. Его здоровью ничего не угрожало, констатировал Гладков.

До этого стало известно, что два дома были повреждены в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины в поселке шахты имени Гагарина, входящего в состав Горловки. Кроме того, ранения получил один мирный житель, передавал глава города Иван Приходько.