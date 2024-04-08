Беспилотник ВСУ ударил по спиртзаводу в российском регионе Старовойт: дрон ВСУ сбросил взрывчатку на бывший спиртзавод в Курской области

Фото: t.me/gubernator_46

Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, атака произошла у села Гуево Суджанского района.

Сегодня ночью украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района, — написал Старовойт.

Губернатор отметил, что в результате атаки в помещении возник пожар, его оперативно потушили. Никто не пострадал, добавил Старовойт.

Ранее представитель военной разведки Минобороны Украины заявил, что Киев непричастен к атаке дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС. По его словам, украинская сторона не осуществляла вооруженную провокацию на электростанции.

Представители ЗАЭС отмечали, что ВСУ атаковали территорию электростанции беспилотниками. Один дрон ударил в районе грузового порта, другой — рядом со столовой, был поврежден грузовой автомобиль. При этом за 20 минут до атаки на этой территории находились эксперты МАГАТЭ.

Сразу после этого пресс-служба Международного агентства по атомной энергии информировала, что угрозы ядерной безопасности из-за повреждения энергоблока на Запорожской АЭС после атаки дронов нет.