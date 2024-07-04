Беспилотник ВСУ сбросил снаряды на автомобили и ранил четырех россиян Гладков: в Белгородской области четыре человека пострадали во время атаки ВСУ

Фото: МО Украины

В Белгородской области на трассе Борисовка — Байцуры украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на два автомобиля с мирными жителями, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, ранения получили двое мужчин, женщина и 12-летний ребенок. Их госпитализировали с ожогами, контузией и баротравмами.

На участке автодороги Борисовка — Байцуры беспилотник сбросил на два автомобиля взрывное устройство. Пострадали четыре мирных жителя: двое мужчин, женщина и 12-летний ребенок. Пострадавшие доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая помощь, — отметил Гладков.

Губернатор добавил, что на этом же участке трассы еще один дрон ВСУ атаковал грузовик. Водитель заметил БПЛА через зеркало заднего вида и притормозил — беспилотник сдетонировал на дороге. Водитель не пострадал, у фуры повреждена кабина.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ в ночь на 4 июля с помощью беспилотников атаковали два района. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, дроны ВСУ в ночь на 4 июля атаковали Тамбовскую область. По словам губернатора региона Максима Егорова, средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата. По его данным, жертв и разрушений нет.