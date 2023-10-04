Беспилотник ВСУ сбросил снаряд на отделение полиции в Курской области Mash: беспилотник ВСУ атаковал отделение полиции в Курской области

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины атаковали отделение полиции в селе Заолешенка в Курской области с помощью дрона, пишет Telegram-канал Mash. По данным издания, беспилотник самолетного типа сбросил снаряд на стационарный пост «Суджа», никто не пострадал. Минобороны и местные власти ситуацию не комментировали.

Атакованный объект находится в четырех километрах от государственной границы России. По информации канала, беспилотник был запущен в Сумской области. Повреждений на земле не обнаружено.

Тем временем губернатор региона Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале об обстреле села Козино Рыльского района. Всего зафиксировано 15 прилетов, пострадавших нет, но в результате действий ВСУ повреждена вышка сотовой связи. Специалисты начнут восстановление при первой возможности, уточнил глава Курской области.

Ранее под обстрел украинской армии попала Брянская область. Губернатор Александр Богомаз уточнил, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Севский, Погарский, Климовский и Трубчевский районы. По предварительной информации, никто не пострадал.

В ночь на 4 октября ВСУ совершили воздушную атаку на Белгородскую область, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Все цели были сбиты благодаря работе систем ПВО. Разрушений или пострадавших нет.