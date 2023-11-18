Беспилотник ВСУ сбили в Брянской области Богомаз: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Унечским районом

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что силами противовоздушной обороны (ПВО) в регионе сбит беспилотник ВСУ. По его словам, местные жители не пострадали. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали

Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет, — написал глава области.

Он добавил, что сотрудники оперативных и экстренных служб уже работают на месте. Губернатор также поблагодарил подразделения ПВО за работу.

Накануне пресс-служба Минобороны России сообщила о ликвидации средствами ПВО украинского беспилотника в небе над Белгородской областью. По данным ведомства, дрон уничтожили около 15:30 мск.

Ранее в Севастополе система ПВО сбила две воздушные цели над Северным молом. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщал, что в городе была объявлена воздушная тревога. По его словам, никаких повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.

До этого об уничтожении украинского БПЛА самолетного типа силами ПВО в районе Смоленска рассказал губернатор региона Василий Анохин. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.