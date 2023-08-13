Минобороны: беспилотник ВСУ сбит в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале об уничтожении украинского беспилотника в небе над Белгородской областью. По данным ведомства, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что попытка террористической атаки по объектам на территории РФ была предпринята противником около 11 часов утра 13 августа. Для удара ВСУ использовали аппарат самолетного типа.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что беспилотник упал на частный дом в Белгородской области. По данным канала, он был запущен со стороны Украины и рухнул на дом в селе Беловском в 30 километрах от границы в ночь на 13 августа. По сведениям Baza, в результате падения БПЛА в доме была повреждена крыша, а также окна и фасад здания, жильцы не пострадали.

Baza отмечает, что спустя час после падения дрона, около четырех утра, силами ПВО был сбит еще один украинский беспилотник самолетного типа. Его обломки упали недалеко от села Петропавловка в 42 километрах от границы. Минобороны РФ информацию об уничтожении дрона подтвердило.