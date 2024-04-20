Беспилотник ВСУ сбили над российским регионом Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России. Украинская армия попыталась атаковать российский регион около 13:00 мск, уточнили в ведомстве.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Утром в субботу, 20 апреля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в областном центре. Он призвал местных жителей укрыться в безопасном месте.

В российском военном ведомстве также сообщали, что в ночь с 19 на 20 апреля были пресечены массированные попытки ВСУ ударить по территории страны с помощью беспилотников. По данным МО, наиболее масштабная атака планировалась на Белгородскую область — там средства ПВО уничтожили 26 украинских дронов.

Накануне вечером дежурные силы противовоздушной обороны в Белгородской области уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны РФ, Киев попытался атаковать регион около 18:50 мск.

До этого Гладков рассказал о двух пострадавших при атаке ВСУ на село Ясные Зори Белгородского района. Их экстренно доставили в областную клиническую в больницу, им оказывается помощь.