Беспилотник ВСУ сбили над российским регионом Минобороны РФ: украинский дрон уничтожен над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве уточнили, что вражеский дрон был самолетного типа.

Около 22:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших мирных жителей в результате атаки Вооруженных сил Украины на регион возросло до 19. По его словам, система ПВО в течение дня 14 марта сработала три раза над Белгородом и Белгородским районом. Было сбито 11 воздушных целей на подлете к городу.

До этого власти Белгорода призвали жителей поселка Горьковский в Грайворонском районе спуститься в укрытия из-за обстрела со стороны ВСУ. Гладков добавил, что в регионе действует система ракетной опасности, и призвал граждан срочно покинуть улицу, а тем, кто находится дома, строго рекомендовал не подходить к окнам. По его словам, Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью дрона, который сбросил четыре взрывных устройства.