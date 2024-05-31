Беспилотник ВСУ рухнул в нескольких метрах от жилого дома под Белгородом Гладков: беспилотник ВСУ упал на тротуар рядом с жилым домом

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область с применением беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он уточнил, что дрон рухнул на тротуаре возле жилого дома. В результате происшествия никто не пострадал.

Белгородский район также подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Слава богу, обошлось без пострадавших. В результате его падения с последующей детонацией в поселке Дубовое осколками посечены забор и тротуар на территории частного жилого домовладения. Оперативные службы работают на месте, — сообщил Гладков.

До этого губернатор региона также сообщал, что ВСУ атаковали многоквартирный дом. В результате взрыва в пяти квартирах выбиты окна, в одной из квартир сильно поврежден балкон, уточнил он. Кроме того, на территории детского сада осколками посечены кровля и стены летнего павильона. Повреждения получил и один автомобиль. При этом информация о пострадавших или погибших не поступала.

Кроме прочего, село Мокрая Орловка в Белгородской области подверглось нескольким атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Удары наносились с помощью дронов-камикадзе.