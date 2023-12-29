Беспилотник ВСУ попытался атаковать Курскую область Минобороны: силы ПВО сбили украинский дрон над Курской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В министерстве подчеркнули, что Киев при помощи беспилотного летательного аппарата пытался атаковать объекты на территории России.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области, — отметили в ведомстве.

Накануне силы ПВО сбили два украинских беспилотника над полуостровом Крым. В Минобороны подчеркнули, что ВСУ при помощи дронов планировали атаковать объекты на российской территории.

Военный корреспондент Евгений Поддубный высказал предположение, что комбинированные атаки на Россию являются военными операциями Запада. Он предположил, что удары на российские объекты планируются в США и Великобритании.

Представители Министерства обороны РФ ранее заявили, что российская армия начала использовать беспилотники по новому назначению. Бойцы используют их для доставки продовольствия и боеприпасов на наиболее опасные участки линии боевого соприкосновения.