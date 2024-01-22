Беспилотник ВСУ оставил без света жителей города в ДНР Мэр Ключаров: в ряде районов Макеевки нарушено энергоснабжение после атаки БПЛА

Фото: МО Украины

Беспилотник ВСУ атаковал Макеевку в Донецкой Народной Республике, в результате чего в некоторых районах города нарушено электроснабжение, сообщил в своем Telegram-канале мэр Владислав Ключаров. По его словам, оперативные службы уже устраняют последствия атаки.

По предварительной информации, в результате сброса взрывоопасных предметов с беспилотного летательного аппарата в Макеевке нарушено электроснабжение города. Абоненты Червоногвардейского, Кировского и Центрально-Городского районов частично находятся без электричества. В Горняцком районе отмечается просадка напряжения, — написал градоначальник.

21 января ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку в Кировском районе Донецка. По последним данным, погибли 27 человек и еще 25, в том числе двое подростков, получили ранения. Глава ДНР Денис Пушилин назвал обстрел рынка чудовищным, так как это произошло в воскресенье, когда там наиболее многолюдно.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил удар украинской армии по Донецку. Он подчеркнул, что организация против любых атак на мирных жителей.