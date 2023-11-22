Беспилотник ВСУ атаковал пожарный расчет в Донецке «112»: четверо спасателей пострадали при налете беспилотника на Донецк

Фото: МО Украины

Telegram-канал «112» сообщает, что в Донецке украинский беспилотник сбросил боеприпас прямо на пожарный расчет. По данным канала, в это время сотрудники МЧС тушили бензовоз. Уточняется, что пострадало четверо спасателей. Минобороны и МЧС России эту информацию не комментировали.

Как пишет «112», пожарные выехали тушить огонь, охвативший заправщик в Кировском районе Донецка. Когда спасатели закончили работу, по ним ударил боеприпас, сброшенный с беспилотника. По данным канала, в результате атаки пострадали старший прапорщик, старший сержант, прапорщик и сержант МЧС. Сообщается, что их госпитализировали с осколочными ранениями и контузиями.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ за сутки обстреляли территорию республики 35 раз, выпустив по ней 99 снарядов. Он уточнил, что украинские войска применяли реактивную артиллерию калибром 122 мм, ствольную артиллерию калибром 152 и 155 мм, а также ударные дроны.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России пресекли попытку украинской армии совершить атаку по объектам на территории Крыма. По данным ведомства, в небе над регионом были сбиты три украинских беспилотных аппарата самолетного типа. Власти республики пока не прокомментировали эту информацию.