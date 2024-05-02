Беспилотник ВСУ атаковал энергообъект в Смоленской области Анохин: украинский БПЛА попытался повредить энергообъект в Рославльском районе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объект энергетической инфраструктуры в Рославльском районе, предупредил в своем Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

На территории Рославльского района противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы, — подчеркнул глава области.

Ранее ВСУ атаковали Белгород беспилотниками самолетного типа. Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что один из них врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва два местных жителя получили осколочные ранения, их госпитализировали.

До этого Вооруженные силы Украины совершили обстрел поселка Суземка Брянской области, информировал губернатор Александр Богомаз. По его словам, никто не пострадал, при этом шесть домов получили повреждения. Кроме того, 20 апреля система противовоздушной обороны сбила второй за ночь беспилотный летательный аппарат над Тульской областью. Предварительно, разрушений и раненых не было.