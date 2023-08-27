Беспилотник врезался в жилой дом в Курске: кадры с места ЧП

Фото: t.me/gubernator_46

Последствия удара беспилотника в многоквартирный дом на ул. Карла Маркса в Курске

Беспилотник Вооруженных сил Украины в ночь на 27 августа атаковал Курскую область, сообщили в Министерстве обороны РФ. Дрон ВСУ был ликвидирован силами противовоздушной обороны. По данным ведомства, пострадавших нет.

Как позднее сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, в результате атаки повреждения получил многоквартирный дом и здание Курского государственного аграрного университета на улице Карла Маркса. В обеих постройках выбиты окна на нескольких этажах. По словам губернатора, никто из мирных жителей не пострадал.

Каких-либо возгораний в результате атаки не зафиксировано. В настоящий момент на месте происшествия находятся оперативные службы, проводится оценка ущерба, добавил губернатор. Власти региона окажут помощь в восстановлении поврежденного имущества граждан, отметил Старовойт.

20 августа, Вооруженные силы Украины атаковали железнодорожный вокзал в Курске. После обстрела на объекте начался пожар. По словам Старовойта, частично была разрушена одна из платформ, крыша здания и фасад. В момент удара на вокзале находили около 50 человек, пять из которых пострадали от осколков. Они были отправлены домой после осмотра врачами. Все граждане были оперативно эвакуированы сразу после атаки.

До того Старовойт сообщал, что в результате обстрела села Старая Николаевка на западе региона был поврежден жилой дом. Кроме того, ВСУ нанесли минометный удар по селу Волфино. Там зафиксировано пять прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В Краснооктябрьском в результате артиллерийского удара нарушено электроснабжение.

В Елизаветовке, где было зафиксировано три прилета, мужчина получил травмы нижних конечностей, а женщина — осколочные ранения. По словам Старовойта, пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.