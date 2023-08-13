Mash: беспилотник врезался в многоэтажный дом в Белгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В многоэтажном доме в Белгороде на улице Есенина прогремел взрыв, передает Telegram-канал Mash. По словам одного из местных жителей, в районе Улитка был виден пролет беспилотника самолетного типа размером меньше метра, после чего раздался хлопок. О пострадавших не сообщалось. Местные власти не комментировали данную информацию.

Пресс-служба Министерства обороны РФ ранее сообщила, что российские военные перехватили в небе над Белгородской областью украинский военный беспилотник самолетного типа. По данным ведомства, ВСУ предприняли попытку атаки в воскресенье, 13 августа, примерно в 13:30 мск.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что за сутки ВСУ выпустили девять различных боеприпасов по населенным пунктам региона. Кроме того, по его словам, было сбито два беспилотника. Осколки одного из них повредили частный дом.

Telegram-канал Baza уточнял, что беспилотник был запущен со стороны Украины и рухнул на дом в селе Беловском в 30 километрах от границы в ночь на 13 августа. В результате падения БПЛА в доме была повреждена крыша, а также окна и фасад здания, пострадавших нет. Канал пишет, что спустя час после падения дрона, около четырех утра, силами ПВО был сбит еще один украинский беспилотник самолетного типа. Его обломки упали недалеко от села Петропавловка в 42 километрах от границы.