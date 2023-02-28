Беспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде Мэр Белгорода Демидов сообщил о влетевшем в окно жилого дома беспилотнике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр города Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале, что один из трех беспилотников, которые атаковали Белгород, влетел в окно квартиры. В результате инцидента никто не пострадал, жильцов эвакуировали в безопасное место.

Остальные дроны также упали в жилых кварталах, но нанесли незначительный ущерб — выбили окна в ближайших домах и повредили автомобили.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о падении беспилотников в Белгороде вечером 27 февраля, но не смог прибыть на место инцидента, так как находится в больнице.

Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что украинские войска атаковали с помощью беспилотников город Днепрорудное в Запорожской области. По его словам, пострадавших в результате налета нет. Он уточнил, что удар был нанесен по многоквартирному жилому дому на улице Ленина. В здании повреждена шахта лифта. Местная администрация, сотрудники МЧС и коммунальных служб оценивают степень повреждения для проведения ремонта.

23 февраля Вячеслав Гладков сообщил о смерти женщины после обстрела со стороны украинских войск. Под удар попал Волоконовский район, снаряд поразил частный дом.