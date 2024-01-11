Беспилотник упал недалеко от трассы М-3 в Калужской области

Беспилотник был подавлен недалеко от автомобильной трассы М-3 в Жиздринском районе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. В данное время на месте работают оперативное службы, уточнил он.

В Жиздринском районе сегодня также силами ПВО был подавлен беспилотник. Он упал недалеко от автомобильной дороги М-3. Сейчас там работают оперативные службы, — говорится в сообщении губернатора.

Это уже второй дрон за сутки в Калужской области. Утром, 11 января, Шапша сообщил о взорвавшемся БПЛА над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги. По его словам, здание получило повреждения, никто не пострадал.

Также днем 11 января российские силы при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) приземлили два украинских ударных беспилотника в приграничном Глушковском районе Курской области. Оба дрона сдетонировали при падении. Разрушений и пострадавших в результате инцидента нет. Минобороны России данную информацию не комментировало.

В Белгородской области после атаки украинского дрона без света остаются порядка 50 домовладений в селе Тишанка Волоконовского района. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, БПЛА атаковал инфраструктурный объект электроснабжения. Пострадавших нет.