Беспилотник упал на побережье Краснодарского края Беспилотник нашли на побережье Ейского района Краснодарского края

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Обломки беспилотника обнаружили на побережье Ейского района Краснодарского края, сообщает пресс-служба кубанского оперативного штаба со ссылкой на районную администрацию. По данным ведомства, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По информации администрации Ейского района, на побережье муниципалитета обнаружили беспилотный летательный аппарат. На место выехали оперативные службы и правоохранительные органы для проведения проверки. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что дежурными средствами ПВО над Рязанской областью был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Попытка совершить атаку была пресечена 27 ноября около 21:30 мск. По данным СМИ, сбитый беспилотник пытался атаковать авиабазу Дягилево. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Позднее губернатор Павел Малков сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших и материального ущерба от сбитого беспилотника в регионе нет. По его словам, попытка атаки украинского летательного аппарата была пресечена средствами ПВО и РЭБ.