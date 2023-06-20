SHOT: беспилотник сбит в Белгородской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT пишет, что в районе села Тулянка Белгородской области системами ПВО был сбит беспилотник самолетного типа. Разрушений и пострадавших нет. В Минобороны данную информацию не комментировали.

По данным канала, БПЛА уничтожили в шестом часу утра в Валуйском городском округе в 2,8 км от границы с Украиной.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские подразделения ПВО отразили атаку ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Новозыбковском городском округе. По словам главы региона, были уничтожены три украинских беспилотника.

16 июня Telegram-канал Mash написал, что система ПВО в Брянской области сбила беспилотник, пытавшийся атаковать радиозавод АО «Стрела» в поселке Суземка в девяти километрах от границы с Украиной. Сведений о пострадавших не поступало. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 16 июня БПЛА самолетного типа был сбит на границе Белгородского района и Яковлевского округа. Губернатор отмечал, что под Белгородом сработала система ПВО, по предварительным данным, никто не пострадал, последствия на земле уточнялись оперативными службами.