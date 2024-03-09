Беспилотник сбит при подлете к российскому городу Гладков: на подлете к Белгороду сбит беспилотник самолетного типа

Фото: МО РФ

Средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, БПЛА был нейтрализован в Грайворонском городском округе. Предварительно, пострадавших нет.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал он.

Ранее Гладков сообщал, что село Безымено Грайворонского городского округа подверглось атаке со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на частное жилое домовладение. Никто в результате атаки не пострадал. От взрыва в доме выбиты окна и повреждена линия газоснабжения, добавил губернатор.

Утром 9 марта обломки украинского беспилотника, сбитого в небе над Курском, упали на крышу поликлиники № 6 на Союзной улице и повредили фасад. На опубликованных кадрах видно, что дрон разрушил обшивку с утеплителем и несколько кондиционеров.

Накануне Гладков сообщал, что ВСУ предприняли попытку атаки на Яковлевский городской округ в Белгородской области. Так, системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника самолетного типа. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений также нет.