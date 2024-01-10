Беспилотник сбит над Волгоградской областью

Фото: МО РФ

Беспилотный летательный аппарат сбит над территорией Волгоградской области, сообщает администрация региона со ссылкой на главу Андрея Бочарова. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет.

Сегодня, 10 января, над территорией Волгоградской области силами Минобороны РФ сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет, — сказал Бочаров.

Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Воронежской областью. Министерство обороны РФ подтвердило, что попытку ВСУ совершить террористическую атаку на российские объекты пресекли около 14:30. Еще один украинский дрон ранее уничтожили в небе над Саратовской областью. ВСУ пытались осуществить атаку на регион с применением беспилотника самолетного типа.

2 января губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что семьям, которые потеряли родных во время атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 30 декабря, выплатят по 3 млн рублей. Гладков добавил, что по 500 тысяч рублей перечислят тем, кто получил средний или тяжелый вред здоровью. По его словам, выплаты будут производиться сразу после окончания новогодних и рождественских выходных.