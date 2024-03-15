Беспилотник сбили над Тульской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над Тульской областью, сообщает министерство по региональной безопасности. Инцидент обошелся без пострадавших. Также не повреждены инфраструктурные объекты области.

15 марта дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью. <...> Разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Telegram-канал UKRUS отметил, что украинский блогер Анатолий Шарий сделал фейковый вброс на фоне сообщений об атаке на Тульскую область, выдав старые кадры атаки дрона в Рязанской области за атаку на завод «Щёкиноазот». Недостоверную информацию распространяли и другие украинские ресурсы.

До этого в ночь на 15 марта российские силы противовоздушной обороны ночью подавили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины над Калужской областью. Об этом сообщал глава региона Владислав Шапша.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении над Раменским дрона, летевшего на столицу. По данным, упавшие на землю обломки никого не задели и разрушений не нанесли. В свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял о шести беспилотниках, сбитых в области.