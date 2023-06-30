Беспилотник самолетного типа сбили в регионе, граничащем с Украиной Baza: беспилотник самолетного типа сбили в Белгородской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник самолетного типа сбили в Белгородской области. По данным канала, БПЛА, прилетевший со стороны Украины, обнаружили днем 29 июня в 15 километрах от границы, недалеко от поселка Маслова Пристань. Минобороны эту информацию не комментировало.

Baza уточняет, что силами ПВО беспилотник был уничтожен. Telegram-канал сообщил, что в результате падения обломков беспилотника никто не пострадал.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ резко сократили интенсивность обстрелов региона. По его словам, за 26 июня украинские силы нанесли семь ударов по Шебекинскому городскому округу области, днем ранее был зафиксирован запуск 91 снаряда.

До этого Гладков заявлял, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в небе над селом Долгое Валуйского городского округа.

Белгородский губернатор ранее также сообщал, что в Шебекино произошла атака на промышленное предприятие с помощью беспилотника. По его словам, дрон сбросил бомбу, после чего произошел пожар. Гладков подчеркнул, что в результате атаки пострадавших не было.