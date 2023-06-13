Беспилотник с камерой добрался до санатория Минобороны в Подмосковье SHOT: дрон с камерой рухнул на санаторий Минобороны России в Мытищах

Фото: Министерство обороны РФ

Санаторий Минобороны России в подмосковных Мытищах

Telegram-канал SHOT сообщает, что на территории санатория Минобороны России в подмосковных Мытищах нашли беспилотник. По информации канала, на корпусе устройства была обнаружена видеокамера. Полиция начала поиски оператора дрона. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным SHOT, серый беспилотник размером 20×10 см с камерой был найден вечером 11 июня на территории санатория «Марфинский» в Мытищах охранником заведения. По его словам, он увидел в небе летящий дрон, который позднее зацепился за ветку дерева и рухнул. Взрывчатки при нем обнаружено не было.

До этого SHOT сообщал, что у крымского села Соляного в Ленинском районе 10 июня был обнаружен рухнувший беспилотник. Его нашел местный житель, когда ловил рыбу. Пострадавших и разрушений при падении беспилотника не было. Минобороны России не подтверждало данную информацию.

Ранее в Росавиации заявили, что за несогласованный запуск беспилотника в России его оператору грозит штраф в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Если же дрон ранил или убил человека, его хозяина могут посадить в колонию на срок до семи лет.