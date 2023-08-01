Беспилотник рухнул возле железной дороги в Рязанской области SHOT: беспилотник рухнул возле железной дороги в Рязанской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Рязанской области возле железнодорожных путей нашли неизвестный беспилотник, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По информации канала, на самом устройстве не было обнаружено взрывчатки. Полиция ищет хозяина дрона. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным SHOT, беспилотник размером 20×20 см был найден возле ж/д путей в Рязанском районе Рязанской области. Дрон обнаружил дежурный на ж/д перегоне. Падение БПЛА никак не повлияло на движение поездов, они продолжают следовать в штатном режиме.

Как сообщали ранее в Министерстве обороны, в ночь на 1 августа три беспилотных летательных аппарата ВСУ попытались атаковать объекты в Москве и Московской области. Два БПЛА удалось уничтожить в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Подмосковья. Еще один беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, он потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил новую атаку беспилотников в Москве. По его словам, в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра. Из-за нападения в Москве на время был закрыт аэропорт Внуково, позднее он возобновил работу.