Украинский беспилотник попытался атаковать Калужскую область Губернатор Калужской области Шапша сообщил об атаке беспилотника ВСУ на регион

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Калужскую область, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале. По его словам, беспилотник ВСУ был сбит средствами противовоздушной обороны, никто не пострадал.

Сегодня утром, несмотря на сложные метеорологические условия, на территории Кировского района была отражена атака БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, — сообщил Шапша.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации двух беспилотников в Подмосковье. Один из дронов засекли в Истринском районе. Другой БПЛА был сбит вблизи населенного пункта Покровское. Беспилотники обнаружили дежурные силы ПВО и подавили средствами радиоэлектронной борьбы, уточнили в ведомстве.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в результате падения обломков БПЛА пострадали два человека. Оба проживают в СНТ «Дорожник» в городском округе Истра.

Пострадавший мужчина был госпитализирован, женщине оказана медицинская помощь на месте. По словам губернатора, также в трех домах были выбиты окна. Экстренные службы устраняют последствия атаки.

Ранее в связи с произошедшим в московских аэропортах объявили план «Ковер». К 08:30 все ограничения были сняты, самолеты начали возвращаться к пунктам назначения.