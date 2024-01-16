Беспилотники «Инферно» обеспечили «адские» условия на позициях ВСУ «Рустехдрон»: БПЛА «Инферно» начали ковровые бомбардировки позиций ВСУ

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Российские военные на ряде направлений в зоне специальной военной операции (СВО) начали проводить ковровые бомбардировки позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью специальных беспилотных летательных аппаратов-бомбардировщиков «Инферно», рассказали РИА Новости в компании-разработчике «Рустехдрон». Там отметили, что в зону СВО переданы уже несколько сотен таких аппаратов.

Дрон «Инферно» оснащается девятью слотами для сброса гранат. В ходе выполнения боевой задачи он проходит над украинскими окопами, открывает «бомболюки» и сериями по три сбрасывает гранаты. Получается аналог ковровой бомбардировки в большой авиации. В результате личный состав врага получает потери убитыми и ранеными. Также дрон может эффективно бомбить легкобронированную технику, — рассказал представитель компании.

Он отметил, что для выполнения задачи дрону не нужно зависать над окопами — конструкция позволяет сбрасывать бомбы в движении. Этот аспект резко повышает выживаемость аппаратов, в отличие от стандартных дронов, которые легко сбить в неподвижном состоянии.

«Инферно» способен нести четыре килограмма боевой нагрузки. Он относится к FPV-дронам. Радиус действия беспилотника составляет пять километров.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что военнослужащим группировки российских войск «Восток» передали партию экспериментальных разведывательных и ударных FPV-дронов. В ближайшее время беспилотники поступят непосредственно на линию боевого соприкосновения.

Также в ведомстве сообщили, что российские танки в зоне СВО начали оснащать комплексами подавления FPV-дронов «Сания». Устройство эффективно обезвреживает беспилотники даже при движении боевой машины.