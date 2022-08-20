Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе Губернатор Севастополя Развожаев: беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в регионе

Фото: Volodymyr Trasov/Keystone Press Agency

Штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован беспилотником, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Он призвал местных жителей не покидать дома в ближайшее время. Глава субъекта РФ добавил, что в результате инцидента жертв нет.

Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник, — написал Развожаев.

Развожаев отметил, что в настоящее время на месте работают экстренные службы, подходы и подъезды к штабу флота перекрыты полицией. Серьезных разрушений в результате инцидента нет.

Следом Развожаев уточнил, что БПЛА был «обработан» постом воздушной обороны флота: его сбили над штабом, вследствие чего тот упал на крышу и загорелся. На кадрах, выложенных в Сети, слышно, что беспилотник пытались сбить из стрелкового оружия.

Накануне в Севастополе сработала система ПВО. По предварительным данным, в регион пытался попасть беспилотник. Тогда Развожаев уточнил, что все цели были поражены, в результате инцидента никто не пострадал.

Вечером 19 августа советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что над городом Евпатория также сработали системы ПВО — взрывы раздавались в селе Уютное. Он отметил, что полуостров находится под надежной защитой. По неподтвержденным данным, было слышно три взрыва. Информации о жертвах инцидента и пострадавших нет.